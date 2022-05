METEO – MAXI FIAMMATA in arrivo ad inizio GIUGNO in ITALIA, TEMPERATURE schizzano fin sui +40°C, i dettagli

Caldo record su alcune aree delle regioni centrali tirreniche; poi maltempo nel pomeriggio

Abbiamo assistito quest’oggi ad una giornata senz’altro particolare: iniziata con temperature in sensibile aumento a causa di un forte richiamo di correnti calde in risalita dal settore subtropicale, è proseguita con diversi record battuti su alcune aree delle regioni centrali tirreniche; in un secondo momento tuttavia è esplosa l’instabilità a partire dall’Appennino centrale e spesso in sconfinamento fin sulle aree meno interne. Caldo rovente sull’Italia, ma con temporali localmente anche intensi e rovesci che in maniera isolata colpiranno ancora alcune zone della Penisola in serata (scopri dove), con temperature ovunque oltre la media del periodo.

Maltempo in arrivo nel weekend

La discesa di una saccatura di matrice nordatlantica in arrivo dai quadranti nordorientali provocherà tuttavia un peggioramento delle condizioni meteo sullo stivale durante il weekend imminente. Più precisamente, a partire dalla giornata di domani sabato 28 maggio un’ondata di piogge e temporali investirà l’Italia, soprattutto i settori interni ma con frequenti sconfinamenti fin sulle coste. I fenomeni appariranno sparsi e localmente intensi e a loro si accompagnerà un crollo delle temperature sensibile.

Anticiclone galoppante per inizio giugno

A seguito del break che interesserà l’Italia nel weekend, l’Alta pressione inizierà timidamente a guadagnare campo già dalla prima parte della prossima settimana, ma le carte migliori, stando alle proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo, sembra giocarsele proprio nella seconda parte e a partire da mercoledì 1° giugno: con l’affondo di una saccatura depressionaria ad ovest, l’Anticiclone risalirà giocoforza in maniera decisa e rapida verso il Mediterraneo centrale, riportando la stabilità, ma anche un’impennata delle temperature, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Temperature finanche i +40°C (e oltre) sull’Italia

L’elevazione dell’Anticiclone africano prevista per la prossima settimana, ma su cui tutti i modelli fisico-matematici risultano praticamente allineati, riporterà senz’altro condizioni meteo di generale stabilità sulla nostra Penisola, accompagnate anche da un forte rialzo delle temperature: le colonnine di mercurio potrebbero infatti raggiungere valori di tutto rispetto per il periodo di riferimento, toccando i +40°C (e potendoli localmente superare) sulle pianure interne della Sardegna e del foggiano a partire dalla giornata di mercoledì 1° giugno. Altrove sarà caldo comunque tipicamente estivo, con picchi fino a +37/+39°C sulle pianure interne delle regioni meridionali e di quelle centrali tirreniche. Al nord e sui settori adriatici centro-settentrionali non sono attualmente previsti più di +30/+33°C.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.