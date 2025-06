Meteo Milano – Alta pressione prevalente, nel weekend temperature massime in ulteriore aumento. Ecco le previsioni

Condizioni meteo attuali

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’anticiclone africano continua a dettare legge sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, garantendo condizioni di tempo stabile ma anche un’ondata di caldo persistente e intensa. Sulla Lombardia, e in particolare su Milano, la giornata si presenta con cieli in prevalenza sereni o localmente velati. Le temperature restano elevate, con valori che nel pomeriggio toccheranno i +35/+37°C, mentre le minime notturne non scenderanno sotto i +23/+24°C. Umidità elevata e scarsa ventilazione renderanno l’atmosfera afosa e poco gradevole, soprattutto nelle ore serali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per il capoluogo lombardo.

Previsioni meteo Milano oggi

La giornata è iniziata con cielo sereno e temperature già miti, prossime ai +27°C in mattinata. Col passare delle ore, il sole continuerà a dominare la scena e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +36/+37°C nel primo pomeriggio. In serata, la situazione resterà asciutta e stabile, con cieli poco nuvolosi o velati e valori termici ancora alti, attorno ai +30°C nelle ore 21-22. Clima afoso in città e ventilazione debole variabile. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli.

Meteo Milano domani

Sabato 28 giugno sarà un’altra giornata caratterizzata da tempo stabile e pienamente estivo su Milano. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, mentre nel pomeriggio e in serata si potrà avere il passaggio di qualche velatura o nube alta, senza fenomeni. Clima rovente ancora protagonista, con minime che non scenderanno sotto i +24°C e massime attese intorno ai +37/+38°C. Ancora condizioni afose e cielo stellato nella notte.

Tendenza meteo per il fine settimana

L’anticiclone africano continuerà a mantenere condizioni di stabilità e caldo intenso anche nei prossimi giorni. Milano sarà interessata da temperature elevate con valori che potranno toccare i +38°C durante il weekend. L’afa sarà sempre più marcata, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando le minime non scenderanno sotto i +25°C. Un lieve cedimento dell’alta pressione potrebbe verificarsi a inizio della prossima settimana, portando qualche temporale al Nord, ma il caldo rimarrà protagonista anche nei primi giorni di luglio.

