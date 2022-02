METEO MILANO – Ancora senza PIOGGE e SOLE prevalente, tornano le NEBBIE da metà settimana. Le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Il fronte freddo arrivato nella serata di ieri sta ancora interessando il Sud Italia e le regioni adriatiche con piogge e temporali ed anche neve a quote piuttosto basse. Nel frattempo il promontorio anticiclonico situato in Atlantico si va ad espandere su Europa e Mediterraneo occidentale, portando condizioni meteo stabili anche sulle regioni centrali tirreniche oltre a quelle settentrionali. Temperature in generale diminuzione con venti settentrionali anche di forte intensità al Centro-Sud. Vediamo di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo Milano – Giornata odierna caratterizzata da condizioni meteo stabili su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e locali addensamenti sui alpini. Nel corso delle ore pomeridiane non sono previste variazioni di rilievo, con tempo asciutto e cieli soleggiati. In serata nuvolosità in aumento sui settori alpini, con possibili deboli nevicate fin verso i 500-700 metri di quota, ancora stabile sul resto della regione con cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi. Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi e stabili in quelli massimi, comprese su Milano tra 4°C e 12°C. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, in rotazione verso i quadranti occidentali nelle ore ore serali con intensità in diminuzione. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano per domani

Meteo domani – La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo stabile e cieli soleggiati su Milano e su gran parte della Lombardia. Sia al mattino che nelle ore pomeridiane avremo tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni su gran parte della regione, salvo degli addensamenti sui settori alpini al confine con il Trentino con deboli nevicate associate fino alla bassa montagna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutta la Lombardia, con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Temperature stabili o in aumento, specie nei valori massimi, comprese sul capoluogo meneghino tra 4°C e 16°C. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana.