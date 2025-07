Meteo Milano – Ancora stabilità e caldo intenso con qualche temporale pomeridiano, possibile peggioramento dal weekend

Meteo Milano, la situazione

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione nord africana ben salda sul Mediterraneo determina condizioni meteo estive sull’Italia. Delle infiltrazioni fresche in quota portano però alla formazione di temporali pomeridiani sulle Alpi e in Appennino con sconfinamenti sulle pianure. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – Giornata di martedì che vedrà nel corso del mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Lombardia. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Prealpi con formazione di acquazzoni e temporali. Possibili fenomeni in sconfinamento verso le pianure, specie su Bresciano e Bergamasco, ma non esclusi locali piovaschi anche su Milano. In serata torna il tempo stabile con nuvolosità e schiarite. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature estive su Milano e comprese tra i +25/+26°C della notte ed i +33/+35°C del pomeriggio.

Meteo Milano mercoledì 2 luglio

Giornata di domani che vedrà un accentuarsi dell’instabilità. Già al mattino nubi sparse sulla Lombardia con la possibilità di piovaschi isolati. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con acquazzoni e temporali e con fenomeni in sconfinamento sulla Pianura Padana. Possibili temporali anche su Milano. Migliora dalla serata salvo residui rovesci sulle Alpi. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in calo nei valori massimi su Milano e comprese tra i +26/+27°C della notte ed i +30/+32°C del pomeriggio.

Settimana estiva ma con possibili acquazzoni pomeridiani

Alta pressione ben salda sull’Italia nel corso della settimana. Prima settimana di luglio che vedrà le giornate che trascorrere ancora stabili e calde sulla Lombardia, ma con il ritorno di qualche acquazzone o temporale specie sulle Alpi e Prealpi, ma con anche dei locali sconfinamenti. Temperature al di sopra delle medie del periodo. Ma entro l’inizio della prossima settimana possibile peggioramento meteo con maltempo e calo termico.

