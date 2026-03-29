Meteo Milano – Atteso periodo più stabile, ma con qualche nube di passaggio; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata da una residua circolazione nord-orientale, ma con pressione in progressivo aumento da ovest sull’Italia con meteo più stabile. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano domenica 29 marzo

Weekend che proseguirà con una giornata di domenica caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia, ma con innocui addensamenti su Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con nubi in transito, ma con tempo asciutto. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in aumento e comprese tra +9/+11°C di minima ed i +17/+18°C di massima.

Meteo Milano lunedì 30 marzo

Graduale aumento della pressione manterrà condizioni meteo asciutte sulla Lombardia. La settimana inizierà con una giornata di lunedì al via stabile su Milano, seppur con addensamenti medio-alti di passaggio nel corso del mattino. Maggiori schiarite attese tra pomeriggio e sera, seppur con occasionali addensamenti in transito. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +8/+9°C di minima ed i +17/+18°C di massima.

Avvio di settimana nuovo impulso freddo

Nuova saccatura polare in discesa sull’Europa e Mediterraneo centrale. Tra martedì e mercoledì atteso il passaggio di qualche addensamento sulla Lombardia per la discesa di un nuovo impulso freddo e conseguente calo termico su Milano, ma con assenza di fenomeni. Stabilità che potrebbe proseguire sino alle festività pasquali, ma da confermare.

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