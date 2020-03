METEO MILANO – Bel tempo, ma da DOMANI NUBI e brusco calo delle temperature

Tempo mediamente stabile sull’Italia, da domani arriva il freddo

Meteo Milano e gran parte dell’Italia all’insegna della stabilità in questo inizio di giornata, con cieli al più velati; nubi e qualche pioggia, invece, in arrivo sulle due Isole Maggiori per la risalita di un fronte nuvoloso collegato ad una bassa pressione sul Nord Africa. Da domani, tuttavia, si volterà pagina per l’arrivo di masse d’aria molto fredde dall’Est Europa verso l’Italia. Fase tardo invernale che entrerà nel vivo su tutte le Regioni da Lunedì, con un deciso calo delle temperature, fino a 10-15°C, e nevicate che sul medio Adriatico,Umbria, Romagna, Puglia, Molise e zone interne della Campania potranno localmente raggiungere le quote pianeggianti.

Meteo Milano stabile oggi, domani nubi in aumento

Condizioni meteo su Milano all’insegna della stabilità in questo inizio di giornata; dopo una minima di +9°C, attualmente i cieli si presentano soleggiati , con una temperatura sul Capoluogo lombardo di +18°C. Nelle prossime ore le condizioni meteo si manterranno invariate, con ampie schiarite e clima primaverile. Domani nubi in aumento su Milano, ma con tempo mediamente asciutto.

Irruzione fredda ad inizio settimana, temperature invernali

Meteo invernale su Milano con l’inizio della prossima settimana! L’aria fredda di matrice artico-continentale, difatti, si estenderà da Est verso ovest durante la notte di Lunedì anche sulla Lombardia e la città di Milano. Tempo che almeno inizialmente si manterrà mediamente asciutto, seppur con clima invernale e nubi sparse alternate a momentanee schiarite. Tra Mercoledì e Giovedì possibile peggioramento con qualche pioggia e clima molto freddo per il periodo.

FASE INVERNALE IN ARRIVO SULLA LOMBARDIA, RIMANI AGGIORNATO SUL TEMPO CONSULTANDO IL METEO MILANO!