Meteo Milano – Caldo e afa ma anche instabilità nel fine settimana, ecco le previsioni

Condizioni meteo attuali

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’anticiclone nordafricano continua a dominare la scena meteorologica sull’Europa centro-meridionale, determinando condizioni di tempo stabile e soleggiato anche in Italia. Su Milano e la Lombardia la situazione resta improntata alla stabilità atmosferica, ma con temperature in sensibile aumento e clima pienamente estivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – La giornata di oggi, venerdì 13 giugno, si presenta soleggiata e molto calda su Milano. Fin dal mattino cieli sereni o poco nuvolosi accompagneranno la giornata, con il sole protagonista anche nel pomeriggio. In serata e nella notte si rinnoveranno condizioni stabili con cielo stellato e caldo ancora intenso. Temperature in deciso aumento: minime tra i +24/+25°C, massime fino a +35°C. Clima afoso, con ventilazione debole o assente.. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli.

Meteo Milano domani

La giornata di sabato 14 giugno sarà ancora caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato. Su Milano prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, anche se nel pomeriggio non si escludono locali annuvolamenti sulle aree alpine, con scarsa probabilità di fenomeni. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento: minime sui +25/26°C, massime fino a +35/36°C. Persistenza di clima afoso, in particolare nelle ore notturne. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni.

Tendenza domenica e inizio prossima settimana

Domenica 15 giugno il caldo intenso proseguirà almeno nelle ore mattutine e centrali, con temperature massime che potranno raggiungere ancora i +33/+34°C. Tuttavia, nel pomeriggio-sera è atteso un peggioramento del tempo con la possibilità di temporali anche forti in arrivo sui settori di pianura, inclusa l’area metropolitana di Milano. Il calo termico sarà più evidente dalla serata, con temperature minime in discesa verso i +22/+23°C. L’inizio della prossima settimana vedrà condizioni meteo leggermente più dinamiche. Tra lunedì 16 e martedì 17 giugno saranno ancora possibili temporali sparsi, specie nelle ore pomeridiane, mentre le temperature tenderanno a mantenersi elevate, ma con valori leggermente più contenuti rispetto al weekend. Le massime si assesteranno intorno ai +31/+32°C, mentre le minime resteranno prossime ai +22°C. Da mercoledì il tempo dovrebbe tornare più stabile con cieli velati e nuovo lieve rialzo termico.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.