Meteo Milano – Caldo e sole protagonisti sulla Lombardia: in arrivo un weekend pienamente estivo

Meteo Milano, la situazione

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Una vasta area di alta pressione continua a interessare gran parte del bacino del Mediterraneo e dell’Europa meridionale, garantendo condizioni meteo stabili su molte regioni italiane. Tuttavia, al Nord, la presenza di correnti umide in quota mantiene una lieve instabilità, specialmente a ridosso dei rilievi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Giornata che si apre con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su Milano. Al mattino tempo asciutto e piacevole con ventilazione debole dai quadranti orientali. Nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità, ma con basso rischio di fenomeni: qualche rovescio isolato possibile solo sui rilievi alpini e prealpini, in sconfinamento localizzato sulle alte pianure. In serata nuovo rasserenamento. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni. Temperature comprese tra i +18°C del mattino e i +28°C nelle ore pomeridiane. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli.

Previsioni meteo Milano per domani, sabato 7 giugno

Giornata di sabato che si preannuncia pienamente estiva. Al mattino cieli sereni su Milano e su tutta la Lombardia. Nelle ore centrali della giornata sviluppo di locali addensamenti sui rilievi, con possibili brevi acquazzoni pomeridiani in montagna, ma con tempo che si manterrà asciutto in pianura e sul capoluogo. Serata e notte stabili e con cielo poco nuvoloso. Temperature in lieve rialzo, con minime intorno a +19°C e massime fino a +30°C.

Tendenza meteo

L’inizio della prossima settimana vedrà un ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano, che garantirà tempo stabile e caldo su Milano e su tutta la regione. Attese condizioni soleggiate e temperature in aumento, con massime che potrebbero superare localmente i +32°C. Qualche temporale pomeridiano potrà ancora svilupparsi sulle Alpi, ma la pianura resterà in gran parte all’asciutto. L’ondata di caldo proseguirà per diversi giorni, configurando un avvio di giugno pienamente estivo.

