METEO MILANO – Caldo in vista nei prossimi giorni in LOMBARDIA, con picchi fino a +38°C

Situazione meteo attuale

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un campo di alta pressione esteso tra Atlantico ed Europa occidentale e la circolazione depressionaria presente sull’Europa orientale. Tempo dunque stabile in Italia, salvo qualche disturbo al Nord e dell’instabilità pomeridiana sui rilievi. Nel corso della giornata odierna su Milano il tempo risulterà pienamente stabile, grazie anche ad un aumento di geopotenziali conseguente all’espansione del campo d’alta pressione. Da domani temperature in progressivo aumento con punte fino a 35-37°C come vedremo nei prossimi paragrafi.

Previsioni meteo odierne per Milano

Meteo – Queste le previsioni di Milano per oggi 13 luglio: al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni e degli addensamenti di nuvolosità bassa sui settori prealpini che potrebbero portare qualche disturbo anche sulla città di Milano. Al pomeriggio cieli soleggiati su gran parte della Lombardia, locali addensamenti sulle Prealpi. In serata non sono previste variazioni di rilievo con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature risulteranno stazionarie o in lieve aumento comprese tra 23°C e 33°C. I venti soffieranno con intensità debole e direzione variabile. Domani caldo in aumento con ancora tanto sole su tutti i settori. Vediamo le previsioni.

Meteo Milano domani

Meteo domani – La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo asciutto e stabile: al mattino avremo nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su Milano e sul resto della regione. In serata ancora tempo asciutto con cieli sereni e assenza di nuvolosità. Le temperature sono previste come già detto in aumento, comprese su Milano tra 25°C e 35°C. I venti soffieranno dai quadranti nord-occidentali con intensità debole. Vediamo infine la tendenza meteo per il fine settimana che vedrà ancora temperature sopra la media del periodo.

Tendenza meteo di Milano

La seconda parte della settimana sarà caratterizzata come anticipato da un rinforzo del campo d’alta pressione che apporterà un notevole incremento delle temperature; da non escludersi su Milano e sulla Pianura Padana in questo frangente picchi di +36/+38°C. Seguite tutti i prossimi aggiornamenti meteo per non perdervi alcuna notizia a riguardo!





