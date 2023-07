Meteo Milano – Ondata di caldo e stabilità fino a metà settimana, poi possibili temporali; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

L’anticiclone nord africano è in ulteriore rinforzo sul bacino del Mediterraneo, determinando un weekend e prima parte della prossima settimana con caldo intenso anche sul nord Italia. Ondata di caldo che al nord subirà una ridimensionata a metà settimana, grazie al passaggio di un impulso instabile, ma a seguire torneranno caldo e stabilità. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano domenica 9 luglio

Anticiclone nord africano in affermazione sul nord Italia con valori pressori al suolo alti e livellati attorno ai 1020 hPa, garantiranno tempo stabile su gran parte della Lombardia. Giornata di domenica al via con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio brevi acquazzoni sono attesi su Alpi e Prealpi orobiche, mentre il sole dominerà il pomeriggio su Milano. Temperature in deciso aumento e comprese tra i +23/+24°C della notte, salvo valori inferiori nelle aree periferiche, ed i +33/+34°C del pomeriggio. Caldo quindi intenso con il Ministero della Salute che ha predisposto il bollino giallo per il rischio sulla salute.

Previsioni meteo Milano per lunedì 10 luglio

Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni ad inizio settimana. La giornata di lunedì 10 luglio trascorrerà infatti con cieli sereni al mattino e durante le ore pomeridiane, mentre stellati saranno i cieli nottetempo. Innocui addensamenti sono attesi durante le ore pomeridiane a ridosso di Alpi e Prealpi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature in ulteriore aumento e comprese tra i +24/+25°C della notte ed i +34/+35°C del pomeriggio.

Prossima settimana al via stabile, poi tornano acquazzoni e temporali

Alta pressione manterrà condizioni meteo stabili con caldo intenso sulla Lombardia anche ad inizio della prossima settimana. Giornata di martedì ancora caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi dal mattino sino al tramonto con caldo in ulteriore aumento: attesi valori massimi fino a +35/+36°C. A seguire l’anticiclone potrebbe indebolirsi sul suo fianco settentrionale, dando il via al ritorno di acquazzoni e temporali sui settori a nord del Po, con possibili primi temporali sulle Alpi nella giornata di mercoledì in estensione nottetempo anche su Milano. Giovedì a rischio maltempo, ma da confermare. Rimanete aggiornati!





Meteo su Milano stabile con caldo intenso tra il weekend e l'avvio della prossima settimana, poi tornano acquazzoni e temporali da mercoledì.