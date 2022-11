Meteo Milano – Cedimento dell’alta pressione con qualche pioggia a metà settimana, le previsioni per la Lombardia

Meteo Milano, la situazione

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che evidenzia un promontorio d’alta pressione di matrice azzorriana in Italia. Nelle prossime ore la situazione risulterà ancora stabile anche se su Milano avremo qualche nube in transito. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Queste le previsioni meteo per oggi 7 Novembre: al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio condizioni meteo invariate. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con velature in transito su tutti i settori. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Le temperature sono previste in calo specie nei valori minimi, comprese tra 9°C e 17°C su Milano.

Meteo Milano domani

Per la giornata di domani 8 Novembre avremo nuvolosità più compatta in transito. Sia nel corso delle ore del mattino che al pomeriggio i cieli risulteranno irregolarmente coperti. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molte nubi in transito. Le temperature subiranno un calo sia nelle minime che nelle massime, comprese tra 8°C e 16°C. I venti soffieranno dai quadranti occidentali o nord-occidentali con intensità debole. Estate di San Martino che insisterà ma con qualche disturbo. Vediamo la tendenza.

Tendenza meteo per il medio-termine

Situazione per la seconda settimana di Novembre che vede l’alta pressione in cedimento momentaneo sul suo fianco settentrionale, determinando l’ingresso di una perturbazione atlantica nel corso della giornata di mercoledì 9 novembre. Piogge attese anche su Milano fino alle prime ore di giovedì 10 novembre, ma in rapido miglioramento. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.





Meteo su Milano stabile fino a metà della settimana, a seguire possibile peggioramento per l'arrivo di una goccia fredda, ma da confermare.