METEO MILANO – Ci aspettano giornate uggiose, ecco le previsioni nel dettaglio per il ponte Ognissanti

Clima autunnale a Milano nei prossimi giorni Anche se sulla città di Milano non si prevedono precipitazioni degne di nota nelle prossime ore e nei prossimi giorni, le condizioni meteo si presenteranno tuttavia autunnali con molte nubi nel cieli e con pochissime schiarite. Il tutto sotto l’ influenza delle correnti atlantiche che lambiscono l’Italia e la mancanza di una figura anticiclonica stabile. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO. Calo delle temperature in tutta Italia Cieli grigi e piogge o pioviggini in molte regioni d’Italia. Le condizioni meteo tornano ad essere autunnali complici soprattutto le temperature in calo rispetto i giorni scorsi quando si registravano valori sopra la media del periodo anche di 10°C. Ora i valori risultano più in linea con la climatologia di riferimento specie al nord Italia. Previsioni meteo Milano per domani Per la giornata di domani in Italia settentrionale i cieli saranno ancora generalmente nuvolosi sia nelle ore diurne che in quelle serali e possibili piogge e acquazzoni specie nella prima parte della giornata su Alpi, Liguria ed Emilia Romagna. Condizioni meteo generalmente instabili anche sulle regioni centrali e meridionali della penisola. Gli estremi termici giornalieri di Milano misurano circa +10°C di minima e +14°C di massima.

Piogge in arrivo in gran parte delle città d’Italia Una serie di perturbazioni di matrice Atlantica raggiungeranno l’ Italia dove si apre una fase meteo piuttosto movimentata. Se tra oggi e Venerdì 1 Novembre a Milano saranno molte le nubi ma poche o assenti le piogge, tra Sabato e Domenica torneranno le piogge in tutte le regioni e anche in Lombardia. Attenzione quindi ad un nuovo impulso di maltempo in arrivo tra il prossimo fine settimana e l’inizio della prossima settimana con coninvolgimento di tutta l’Italia.

Autunno nel vivo con il mese di Novembre Si avverte il calo delle temperature generato da un cambio di circolazione a grande scala così come ampiamente previsto nei precedenti editoriali. Stando alle attuali emissioni modellistiche dei principali centri di calcolo, l’ arrivo delle correnti atlantiche porteranno altre piogge in Italia nel mese di Novembre. Mentre sull’ Europa settentrionale potrebbe stazionare un campo di alta pressione, tra Regno Unito, Spagna e Francia potrebbero insistere le perturbazioni atlantiche in grado di generare maltempo diffuso anche in Italia in un contesto climatico tuttavia non particolarmente freddo.