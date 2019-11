METEO MILANO – Condizioni di MALTEMPO insistente, altre PIOGGE e ACQUAZZONI in arrivo, i dettagli

La giornata odierna si è aperta all’insegna della forte instabilità sulle regioni nordoccidentali, grazie all’affondo di una saccatura di origine atlantica proveniente dai quadranti nordoccidentali che ha innescato una ciclogenesi con la formazione di un minimo depressionario sul Golfo del Leone . Le condizioni di maltempo hanno però generato già molti problemi a livello idrologico e ora sotto la lente di ingrandimento ci vanno anche i fiumi. Qualche pioggia, come vedremo, ha interessato anche Milano. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Prima parte di domenica instabile, migliora al seguito

Per quanto riguarda domani domenica 24 novembre, la prima parte di giornata passerà ancora all’insegna dell’instabilità prevalente, con piogge e acquazzoni che a intermittenza interesseranno la città di Milano fino ad almeno la tarda mattinata. Successivo e graduale miglioramento a partire dal pomeriggio, in un contesto comunque sempre prettamente nuvoloso, ma con accenno a qualche schiarita in serata. Accumuli in città generalmente deboli o al più moderati.