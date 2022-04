METEO MILANO – Da domani tornano le PIOGGE con possibile MALTEMPO intenso anche nel WEEKEND. Le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Mentre una circolazione depressionaria colma di aria fredda risulta ancora attiva sull’Europa orientale, una depressione nord atlantica ha raggiunto la Penisola Iberica e nelle prossime ore inizierà a penetrare sul Mediterraneo occidentale approfondendo un minimo di pressione al suolo. Questo porterà un graduale aumento della nuvolosità sulla Penisola Italiana ed anche delle piogge al Nord-Ovest, Sardegna ed antro le ore notturne anche su regioni centrali ed Emilia Romagna. Vediamo di seguito le previsioni meteo in maggiore dettaglio per Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo per Milano oggi

Meteo – La giornata odierna sarà caratterizzata dalla presenza di nuvolosità ma con condizioni meteo piuttosto stabili su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli per lo più nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nubi sparse alternate a schiarite ancora con tempo asciutto, salvo possibili isolati fenomeni sulle zone alpine con neve a quote di montagna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto sulla Lombardia con nuvolosità irregolare. Nuvolosità in progressivo aumento invece nelle ore notturne con possibili pioviggini sui settori meridionali. Temperature in aumento nei valori minimi e in calo in quelli massimi, comprese su Milano tra 9°C e 11°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Previsioni meteo Milano domani

Meteo Milano – La giornata di domani vedrà un graduale peggioramento delle condizioni meteo su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo cieli nuvolosi su tutta la regioni con pioviggine sui settori meridionali della Lombardia e più asciutto sui restanti settori. Nel corso delle ore pomeridiane deboli piogge inizieranno ad interessare gran parte della Pianura Padana mentre risulteranno ancora piuttosto asciutte le zone alpine e prealpine. In serata piogge sparse in arrivo su tutta la Lombardia, con intensificazione nelle ore notturne e con possibili temporali sui settori meridionali. Neve sui rilievi oltre i 1800-1900 metri di quota. Le temperature non subiranno grosse variazioni e su Milano saranno ancora comprese tra 9°C e 11°C. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali, in rotazione nelle ore serali predisponendosi dai quadranti settentrionali. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana.