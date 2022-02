METEO MILANO – Debole PEGGIORAMENTO domani, torna il SOLE nel WEEKEND ma con MALTEMPO in agguato. Le PREVISIONI

Condizioni meteo a Milano e in Italia

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un vasto campo di alta pressione sull’Europa centro-occidentale, con massimi pressori sul Mediterraneo. Questo va a mantenere stabili le condizioni meteo sulla Penisola Italiana. Tempo asciutto e cieli in prevalenza sereni su gran parte del Paese, ma con nebbie e nubi basse tra Liguria, Toscana e Pianura Padana occidentale. Temperature che dopo il rialzo di ieri subiranno un ulteriore incremento soprattutto nei valori minimi specie al Centro-Sud. Ma a partire dalla giornata di domani, un graduale cedimento dell’alta pressione porterà un graduale peggioramento delle condizioni meteo a partire dal Nord. Vediamo allora di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Milano e la Lombardia!

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo Milano – Giornata odierna caratterizzata da condizioni meteo stabili su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni, ma con anche la presenza di nebbie e nubi basse sui settori di pianura centro-occidentali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con ampi spazi di sereno sui settori alpini e prealpini e nubi basse sulle pianure. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutta la Lombardia con nebbie e nubi basse in Pianura Padana e sereno sui restanti settori o con al più dei locali e innocui addensamenti. Temperature minime in aumento e massime stabili o in lieve rialzo, comprese su Milano tra 6°C e 10°C. Venti deboli di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo domani – La giornata di domani vedrà condizioni meteo più instabili su Milano e la Lombardia a causa di un cedimento dell’alta pressione. Al mattino avremo tempo ancora per lo più asciutto con nebbie e nubi basse in Pianura Padana e nuvolosità irregolare sui settori alpini. Non si escludono comunque delle pioviggini isolate sui settori di pianura. Al pomeriggio avremo della nuvolosità in transito su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati, se non qualche precipitazione isolata sulle Alpi con neve oltre i 1200-1300 metri. In serata ampie schiarite in arrivo su Alpe e Prealpi, mentre sul resto della regione avremo nuvolosità irregolare ed anche qualche pioggia sui settori più meridionali della Lombardia al confine con l’Emilia Romagna. Temperature stabili o in lieve rialzo e su Milano saranno comprese tra 6°C e 12°C. Venti deboli di direzione variabile, in intensificazione in serata dai quadranti nord-orientali fino ad intensità moderata. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il weekend.