METEO MILANO – Ennesimo TEMPORALE previsto in serata, poi ESTATE avanti tutta

Meteo Milano: Bel sole in queste ore ma attenzione al temporale entro sera

La giornata di oggi inizia all’insegna del bel tempo sulla città di Milano come del resto in tutte le altre città dell’Italia ma attenzione che entro sera è previsto l’arrivo del temporale primaverile un pò come nei precedenti giorni durante questa lunga fase meteo instabile o perturbata. La vasta perturbazione che si estende ancora in gran parte dell’Europa genera disturbi sulle regioni settentrionali d’Italia, tuttavia tenderà a contenersi sull’oceano nord-Atlantico lasciando spazio all’Anticiclone delle Azzorre e all’Estate 2020. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Italia

La città di Milano sarà investita in pieno dal maltempo nelle prossime ore di oggi con piogge o temporali, poi le condizioni meteo andranno migliorando come vedremo più avanti. Tra pochi giorni inizierà la stagione estiva anche per il calendario astronomico, sole e temperature in aumento in Italia? Stando alle ultime uscite da parte dei principali modelli meteo la pressione atmosferica in Italia tenderà ad aumentare progressivamente con il bel tempo non più soltanto al sud Italia come negli ultimi giorni, ma anche al centro e soprattutto al nord Italia salvo qualche temporale al pomeriggio sulle Alpi.

Previsioni meteo dettagliate per la giornata di domani

Bel tempo al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi, locali disturbi sul Friuli. Anche al pomeriggio sole prevalente eccetto in Piemonte, Appennino e sul Triveneto con possibili temporali. Stabile in serata su tutte le regioni salvo residue piogge sulle Alpi. Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni centrali con cieli poco o irregolarmente nuvolosi sul versante tirrenico sereno su quello adriatico. Da segnalare soltanto delle locali piogge al pomeriggio in Umbria. Ennesima giornata all’insegna del bel tempo sia sulle regioni meridionali insulari che su quelle peninsulari con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi sulla Sicilia e sulla Sardegna,su quest’ultima non si escludono locali piogge. Temperature in aumento nei valori massimi.