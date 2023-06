Meteo Milano – Fase instabile senza via d’uscita, prossimi giorni ancora con acquazzoni e temporali in Lombardia

Situazione sinottica a Milano e in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! I massimi di pressione si trovano su latitudini più settentrionali, generando un flusso instabile di aria di fresca in quota sul bacino del Mediterraneo, con la presenza di acquazzoni e temporali pomeridiani che si ripeteranno anche nei prossimi giorni. Le temperature saranno estive, ma senza eccessi. Analizziamo nel dettaglio le previsioni meteo per la Lombardia, con un focus particolare sulla città di Milano.

Meteo Milano per oggi

Meteo oggi – Tempo stabile nella mattinata odierna in Lombardia con cieli per lo più soleggiati, salvo locali addensamenti sui settori alpini. Nel pomeriggio, l’instabilità termo-convettiva causerà acquazzoni e temporali sulle Alpi e le Prealpi, mentre a Milano e nel resto della regione si prevede un tempo asciutto, con alternanza di nuvole e schiarite. In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con cieli poco nuvolosi, tranne per qualche residua pioggia sulle zone montane. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare il meteo di Milano. Le temperature saranno stabili, con valori compresi tra 18°C e 26°C.

Previsioni meteo Milano per domani venerdì 2 giugno

Meteo domani – Guardando alle previsioni per domani, avremo al mattino tempo stabile in Lombardia con cieli per lo più soleggiati o con qualche velatura in transito, salvo locali addensamenti su Alpi e Prealpi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su Alpi e Prealpi, inizialmente variabilità asciutta sulla Pianura Padana ma con acquazzoni in arrivo entro il tardo pomeriggio in risalita dall’Appennino emiliano ed interessando anche la città di Milano. In serata ancora nuvolosità diffusa su tutta la regione con la possibilità di piogge da isolate a sparse, specie nella notte. Di seguito la tendenza meteo per il weekend. Le temperature subiranno un lieve calo, con valori compresi tra 16°C e 25°C.

CONTINUA A LEGGERE





Weekend instabile a Milano

I massimi di pressione si manterranno a latitudini più settentrionali rispetto all’Italia, provocando condizioni meteorologiche a tratti instabili in Lombardia. Questa situazione persisterà anche nel weekend, con il rischio di temporali e acquazzoni a Milano, specialmente durante le ore serali e notturne. Rimanete aggiornati.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Milano con alternanza di nubi ad ampie schiarite; instabilità a ciclo diurno con acquazzoni e temporali specie tra le ore serali e notturne. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!