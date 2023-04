Meteo Milano – Festività di Pasqua stabili in Lombardia; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Centro di bassa pressione in transito sul centro-sud Italia, mentre al nord il campo barico tende ad aumentare e livellarsi attorno ai 1020 hPa. Weekend mediamente stabile, salvo qualche disturbo pomeridiano sui settori prealpini centro-orientale. Festività di Pasqua con sole prevalente, salvo innocui addensamenti di passaggio. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano: sabato al via con sole prevalente, qualche disturbo sulle Prealpi al pomeriggio

Giornata di sabato al via con tempo stabile sulla Lombardia, grazie ad un aumento del campo barico con valori al suolo attorno ai 1018 hPa. Nel corso del pomeriggio situazione invariata su Milano con cieli sereni o poco nuvolosi; acquazzoni in formazione sui settori prealpini orientali, con parziale interessamento serale delle pianura orientali. Tempo asciutto su Milano. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature comprese tra i +7/+8°C della notte ed i +17/+18°C del pomeriggio.

Pasqua di sole stabile su Milano

Campo barico alto e livellato attorno ai 1020 hPa, garantirà una giornata di Pasqua stabile sulla Lombardia. Attesi cieli sereni o al più poco nuvolosi per l’intero arco di giornata. Innocui addensamenti potranno prendere forma durante le ore pomeridiane su Alpi e Prealpi. Temperature con poche variazioni e comprese tra i +8°C ed i +17°C. Momentanea rimonta dell’alta pressione la prossima settimana, vediamo nella prossima pagina la tendenza per i prossimi giorni.

CONTINUA A LEGGERE





Pasquetta di bel tempo su Milano

Fresca circolazione sull’Europa tenderà a riassorbirsi ad inizio della prossima settimana, portando un deciso miglioramento anche sull’Italia. Giornata di Pasquetta che trascorrerà stabile sulla Lombardia, con sole prevalente su Milano. Possibile nuovo peggioramento tra giovedì e venerdì, ma da confermare. Temperature in graduale ripresa con massime che torneranno a raggiungere i +20°C nella giornata di martedì 11 aprile.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Milano stabile con sole prevalente durante il weekend di Pasqua e prima parte della prossima settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!