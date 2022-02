METEO MILANO – Fine FEBBRAIO pienamente stabile e con molto SOLE, ecco la TENDENZA

Situazione sinottica: tempo per lo più stabile a Milano

Buongiorno e buon inizio di settimana cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede l’affondo di una saccatura depressionaria dal nord Europa in transito verso la nostra penisola. Questa è capitanata da un vortice di bassa pressione situato a ridosso della Scandinavia con un minimo di 962 hPa. Su Milano quest’oggi avremo tempo in prevalenza stabile anche se sarà possibile qualche precipitazione nevosa specialmente sui crinali Alpini. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo Milano – Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino, con nebbie e nubi basse lungo la Pianura Padana; possibili precipitazioni a carattere nevoso oltre i 600-800 metri sulle Alpi. Al pomeriggio attese ampie schiarite sulle zone di pianura, mentre sulle zone Alpine avremo ancora deboli precipitazioni nevose. In serata tempo in deciso miglioramento con assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori. Nessuna variazione di rilievo attesa nelle ore notturne. Temperature stabili o in aumento, comprese su Milano tra 8°C e 14°C. Ventilazione debole o moderata dai quadranti settentrionali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Giornata decisamente più stabile quella di domani, martedì 22 febbraio: al mattino avremo tempo del tutto soleggiato, con isolate nevicate sulle Alpi di confine oltre i 600 metri. Al pomeriggio i cieli risulteranno poco nuvolosi su tutti i settori. In serata ancora tempo stabile con cieli del tutto sereni. Non sono previste variazioni nelle ore notturne. Grazie all’assenza di nuvolosità avremo temperature minime in calo e massime in aumento, su Milano comprese tra 6°C e 16°C. I venti risulteranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Vediamo di seguito la tendenza per la settimana per il capoluogo di regione della Lombardia.