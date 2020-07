METEO MILANO – Forte MALTEMPO in arrivo con NUBIFRAGI e CROLLO TERMICO, ecco le previsioni

Maltempo al nord, ancora piena estate al centro-sud

Come nelle ultime settimane a questa parte, le condizioni meteo sulle regioni centro-meridionali del Paese appaiono visibilmente stabili, con cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi. Questo a causa dell’Alta pressione di matrice africana che è responsabile peraltro di condizioni climatiche molto afose, soprattutto nel corso delle ultime serate. Le temperature si aggirano diffusamente intorno ai +35/+37°C in tutto il centro-sud, con punte locali fino a +40°C nelle zone interne della Calabria. Il nord risente invece dello scorrimento di correnti più fresche ed umide appena oltralpe, che determinano condizioni di maltempo che attualmente però non stanno interessando Milano, come vedremo.

Previsioni meteo Milano oggi

Sebbene insistano nuclei temporaleschi sparsi su buona parte delle regioni settentrionali, in particolare in Piemonte e in Lombardia, la città di Milano risulta attualmente esclusa dall’instabilità a seguito comunque di una notte di maltempo con qualche piovasco che ha scaricato al suolo un accumulo piuttosto debole e che si aggira intorno al millimetro. Tuttavia tale accumulo è provvisorio, in quanto a partire da questa sera l’instabilità tornerà a caratterizzare la città meneghina. La giornata di oggi è risultata comunque piuttosto calda sul capoluogo lombardo, con le temperature che hanno oscillato tra i +21°C di minima e i +32°C di massima.

Domani giornata di forte maltempo

Nella giornata di domani venerdì 3 luglio le condizioni meteo sulla città di Milano tenderanno a peggiorare a causa dell’affondo di un cavo atlantico che per sabato si isolerà a goccia fredda traslando verso meridione. Ciò determinerà dunque nuovo maltempo talvolta anche molto intenso e a carattere di nubifragio o temporale soprattutto nella notte e nel pomeriggio di domani. Instabilità si susseguirà in maniera intermittente comunque per l’intero arco del giorno. Effetti evidenti attesi anche sul profilo termico, con temperature in crollo soprattutto nei valori massimi, ma il calo sarà sensibile anche in quelli minimi.