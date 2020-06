METEO MILANO – Giornata autunnale con PIOGGE diffuse e continue, ecco le previsioni per il weekend

Il mese di Giugno si rivela ancora primaverile piuttosto che estivo

Tana libera tutti in seguito al tanto atteso sblocco tra le regioni dovuto all’emergenza da covid-19 ma attenzione, le condizioni meteo in Italia si presentano perturbate con piogge e temporali anche intensi. Nonostante siamo entrati nell’Estate secondo il calendario meteorologico, il clima si presenta primaverile o addirittura autunnale con cieli molto nuvolosi e precipitazioni diffuse. Questo è il caso di Milano dove la giornata odierna risulterà più vicina all’autunno che alla primavera o addirittura all’estate. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Italia: maltempo in arrivo al nord

Anche le temperature risultano fresche e in linea con la media del periodo in queste ore se non inferiori sulle regioni settentrionali, laddove il tempo sta in queste ore peggiorando. Maltempo in arrivo anche sulle regioni centrali di Toscana, Umbria e Marche, a seguire anche sul Lazio, Abruzzo e tutto il sud Italia. La perturbazione in azione sull’Italia ha natura nord-atlantica e risulterà ben organizzata. Solo durante la giornata di Sabato 6 Giugno assisteremo ad un miglioramento meteo con ampie schiarite e con temperature in aumento e ancora tipicamente primaverili.

Previsioni meteo nel dettaglio per la giornata di domani

Maltempo con piogge o temporali al mattino su gran parte il nord Italia eccetto sul Piemonte e Liguria di ponente con schiarite, graduale miglioramento su tutte le regioni entro la serata. Inizio di giornata all’insegna del maltempo con piogge e acquazzoni diffusi, migliora già dal pomeriggio lungo le coste tirreniche ed entro sera su tutte le regioni. Spiccato maltempo al mattino sulle regioni meridionali con piogge o temporali, migliora in Sardegna al pomeriggio. Residue piogge in serata al sud peninsulare, migliora ovunque in nottata. Temperature in aumento al Nord, in calo altrove.