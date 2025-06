Meteo Milano – Giornate di stampo estivo con tanto sole e clima caldo, ma anche temporali pomeridiani sulle Alpi

Meteo Milano, la situazione

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede una goccia fredda in movimento sul tirreno meridionale, mentre la pressione è in aumento al Nord. Giornata odierna che piogge e temporali su molti settori del Centro-Sud, mentre al settentrione attesa una giornata estiva e nei prossimi giorni stabilità in aumento sull’Italia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – La giornata odierna sarà all’insegna del bel tempo su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo infatti tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. Al pomeriggio qualche nube in sviluppo sui rilievi ma senza fenomeni di rilievo associati, ancora soleggiato su Milano e sulle pianure. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in lieve rialzo su Milano e comprese tra i +22/+23°C della notte ed i +29/+30°C del pomeriggio.

Meteo Milano giovedì 19 giugno

La giornata di domani vedrà ancora stabilità prevalente su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo infatti tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. Al pomeriggio possibilità di acquazzoni e temporali sui settori alpini, ancora soleggiato su Milano e sulle pianure. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in rialzo su Milano e comprese tra i +23/+24°C della notte ed i +32/+33°C del pomeriggio.

Prossimi giorni ancora tra bel tempo e temporali pomeridiani

Negli ultimi giorni della settimana atteso un rinforzo dell’alta pressione tra Mediterraneo ed Europa centrale, ma con infiltrazioni fresche in quota sul Mediterraneo centrale. Attese dunque giornate estive con tanto sole specialmente al mattino mentre al pomeriggio andranno a formarsi acquazzoni e temporali sui settori alpini con locali sconfinamenti sulle pianure adiacenti. Su Milano attesi dei disturbi nuvolosi e non escluso qualche piovasco. Temperature che comunque non subiranno particolari variazioni.

