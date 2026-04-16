Meteo Milano – Giornate primaverili fino al weekend con sole e clima mite, da domenica possibile peggioramento

Meteo Milano, la situazione

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteo in miglioramento in Italia con l’alta pressione che rimonta da sud-ovest e la goccia fredda che si allontana verso Libia ed Egitto. Tempo per lo più stabile, salvo ancora della residua instabilità al Sud e dei fenomeni pomeridiani su Alpi e settori interni del Centro-Sud. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata stabile quella odierna sulla Lombardia. Al mattino avremo infatti tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, nuvolosità in sviluppo sui settori alpini e prealpini con locali piovaschi. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti su Alpi e Prealpi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in calo nei valori minimi ed in rialzo in quelli massimi e comprese su Milano tra +12/+13°C di minima ed i +23/+24°C di massima.

Meteo Milano domani

Anche la giornata di domani risulterà per lo più stabile sulla Lombardia. Al mattino avremo infatti tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi e locali addensamenti bassi a ridosso dei settori prealpini. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo su Alpi e Prealpi ma senza fenomeni di rilievo associati, ancora soleggiato su Milano e sul resto della Lombardia. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con nuvolosità e schiarite. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature in aumento nei valori minimi e comprese su Milano tra +14/+16°C di minima ed i +23/+24°C di massima.

Possibile peggioramento da domenica

Nella giornata di sabato non avremo particolari variazioni, con ancora bel tempo sulla Lombardia, salvo locali acquazzoni o temporali pomeridiani in sviluppo sui rilievi alpini e prealpini. Ma da domenica possibile peggioramento del tempo, specie della serata, con possibili piogge e temporali che insisterebbero anche all’inizio della prossima settimana. Temperature che nel weekend si manterranno molto miti, anche leggermente in rialzo, mentre nei primi giorni della prossima settimana atteso un calo termico specie nei valori massimi. Per maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i nostri prossimi aggiornamenti.

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