Meteo Milano -In arrivo maltempo per i prossimi giorni, grazie ad una saccatura

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Anticiclone africano nell’apice della sua espansione sul Mediterraneo centrale, ma una saccatura in quota è in avvicinamento da ovest portando correnti umide già nella giornata odierna sulle regioni del Nord e tempo instabile anche sul resto d’Italia nel weekend con generale calo termico. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 22 Giugno: al mattino avremo nuvolosità medio-alta in transito con tempo per lo più asciutto e possibili piogge isolate, anche su Milano al primo mattino. Nel corso delle ore pomeridiane instabilità in aumento sui settori alpini e prealpini con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto in Pianura Padana ma non si escludono dei fenomeni isolati. Tra la serata e la nottata insisteranno i temporali su Alpi e Prealpi con locali fenomeni in sconfinamento verso i settori di pianura. Possibili piogge potranno quindi interessare la città di Milano tra il tardo pomeriggio, la serata e le prime ore della notte. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature in ulteriore aumento specie nei valori minimi, comprese su Milano tra 24°C/25°C e 34°C/35°C.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Al mattino di domani avremo tempo piuttosto stabile con velature in transito su tutti i settori, maggiori addensamenti sui rilievi dove non sono escluse delle piogge isolate. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati, salvo locali addensamenti sui settori prealpini orientali dove saranno possibili dei fenomeni isolati. generale miglioramento in serata con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Giornata dunque stabile e soleggiata sulla città di Milano. Di seguito la tendenza meteo per il weekend. Temperature in diminuzione, comprese su Milano tra 21°C/22°C e 32°C/33°C.

Tendenza meteo per i prossimi giorni

La saccatura in quota in transito sul Mediterraneo che porterà dei disturbi al Nord tra oggi e domani, nel corso del weekend si porterà sui Balcani, lasciando affluire aria più fresca dai quadranti settentrionali verso la nostra Penisola. questo porterà un weekend con cieli soleggiati su Milano e la Lombardia, ma con caldo contenuto grazie alle correnti più fresche. Rimanete aggiornati!





Meteo su Milano stabile almeno fino a domani con caldo in aumento. Atteso il primo periodo estivo di stagione.