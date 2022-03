METEO MILANO – In arrivo un colpo di coda INVERNALE con TEMPORALI e NEVE a bassa quota

Graduale cedimento dell’alta pressione, ecco la situazione

Buongiorno e buon inizio di settimana cari amici del Centro Meteo Italiano! Gli ultimi giorni di marzo saranno caratterizzati da un aumento generalizzato della nuvolosità, dettati dal cedimento dell’alta pressione in atto proprio in queste ore. Al nord Italia e su Milano le condizioni meteo risulteranno ancora stabili, tuttavia da metà settimana le cose potrebbero cambiare. Di seguito vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Previsioni meteo per oggi

Meteo Milano – Cieli per lo più sereni su Milano e sulla Lombardia nel corso delle ore diurne di questo lunedì 28 marzo. Qualche velatura è attesa tra serata e nottata, ma in un contesto generalmente asciutto. Le temperature risulteranno ancora al di sopra delle medie del periodo, comprese tra 9°C e 20°C. I venti risulteranno deboli di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Peggioramento meteo in arrivo dalla giornata di domani: al mattino i cieli risulteranno nuvolosi su tutto il territoriom lombardo; al pomeriggio avremo nuvolosità più inconsistente ma ancora senza fenomeni associati. Peggiora in serata con nuvolosità irregolare e prime piogge tra Pavese e Lodigiano, in estensione nella notte al resto della regione. Neve sui rilievi dai 1400 metri. Le temperature risulteranno in calo, sia nelle minime che nelle massime comprese tra 8°C e 20°C. Vediamo infine la tendenza meteo.