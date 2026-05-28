Meteo Milano – Instabilità in aumento, specie con temporali pomeridiani sulle Alpi e caldo in lieve attenuazione

Situazione meteo a scala nazionale

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede l’alta pressione distesa tra Europa e Mediterraneo in lieve cedimento, permettendo infiltrazioni di aria fresca in quota con conseguente aumento dell’instabilità, specie di stampo pomeridiano. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giovedì a tratti instabile sulla Lombardia. Al mattino degli addensamenti interesseranno la Pianura Padana a cui saranno associati anche degli acquazzoni o temporali, specie sui settori meridionali della regione. Al pomeriggio instabilità che invece porterà allo sviluppo di piogge e temporali su Alpi e Prealpi, mentre sul resto della Lombardia il tempo sarà più asciutto con qualche nube di passaggio. Tra la serata e la notte fenomeni che tenderanno a muoversi dalle Alpi verso le pianure, interessando soprattutto i settori orientali della regione. Su Milano dunque la giornata sarà per lo più stabile, ma con possibilità di qualche temporale tra la serata e la notte. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature ancora elevate anche se in lieve calo nei valori massimi e comprese su Milano tra +23/+24°C di minima ed i +32/+33°C di massima.

Meteo Milano domani

Giornata di domani venerdì 29 maggio che inizierà con ancora possibili addensamenti nuvolosi sulla Pianura Padana, residui dall’instabilità della notte, a cui potranno essere associati ancora qualche acquazzone o temporale, specie al primo mattino ma con tendenza al miglioramento. Nel corso del pomeriggio attesa nuovamente la formazione di temporali sui rilievi alpini e prealpini, variabilità asciutto su Milano e sul resto della regione. Tra la serata e la notte tempo in generale miglioramento con anche delle schiarite. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature in lieve calo e comprese su Milano tra +21/+22°C di minima ed i +29/+30°C di massima.

Tendenza meteo per il ponte del 2 Giugno

Nel corso del weekend e fino alla giornata di lunedì avremo giornate per lo più stabili sulla Lombardia, con qualche temporale pomeridiano sulle Alpi, ma con la possibilità di sconfinamenti sulle pianure, Milano inclusa, specie tra domenica e lunedì. Per la giornata di martedì 2 giugno possibile invece il transito di una perturbazione con maltempo diffuso su tutta la regione. Clima dunque molto caldo tra weekend ed inizio settimana, anche in lieve ripresa, mentre la perturbazione porterebbe un calo delle temperature da martedì.

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