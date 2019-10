METEO MILANO – L’ANTICICLONE dice STOP all’AUTUNNO, OTTOBRATA in arrivo anche sul capoluogo lombardo, i dettagli

Maltempo su alcune aree settentrionali E’ già in atto una breve ondata di maltempo su alcune aree settentrionali, grazie ad un veloce affondo di un cavetto instabile di origine atlantica sull’Italia. Questo sta apportando dell’instabilità con rovesci anche di forte intensità sulla zona centro-settentrionale della Lombardia, in successiva rapida estensione sulle regioni nord-orientali, con fenomeni generalmente più fiacchi. Temperature tendenzialmente in diminuzione in queste aree. Qualche rovescio di debole o moderata intensità ha interessato anche la città di Milano, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO. Persiste il maltempo anche al sud Nella giornata odierna dei rovesci si sono susseguiti anche sulle aree più meridionali italiani, con fenomeni avuti più precisamente sui settori jonici della Calabria e della Sicilia. Questo grazie alla persistenza dell’affluenza di correnti più instabili provenienti da una goccia fredda che in queste ore sta colpendo le coste nordafricane. Nelle aree interessate dalle precipitazioni le temperature risultano piuttosto contenute anche al di sotto della media del periodo. Bello invece sul resto del sud e sulle regioni centrali. Meteo Milano oggi Nella città di Milano nel corso del pomeriggio o del tardo pomeriggio odierno si sono susseguite delle condizioni di maltempo manifestatisi in città con l’arrivo di rovesci di debole o moderata intensità, con calo delle temperature all’arrivo delle precipitazioni. La serata proseguirà su un miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite a partire dalla nottata. Le temperature si aggireranno nel corso della nottata intorno ai +14/+15°C, segnando una minima per domani di circa +12°C.

La settimana proseguirà all’insegna della stabilità La settimana lavorativa proseguirà all’insegna della stabilità, grazie ai primi effetti dell’Anticiclone delle Azzorre sulle regioni settentrionali, con le temperature in leggero, ma progressivo rialzo fino alla giornata di venerdì 11 ottobre (e come vedremo anche oltre). Più precisamente i cieli risulteranno in prevalenza poco nuvolosi sulla città di Milano, con temperature comprese tra i +20 e i +21°C. Anche le minime risultano in risalita fino a +15°C previsti per venerdì.

Weekend ancora asciutto, ottobrata in pieno stile Il prossimo weekend per Milano si preannuncia ancora all’asciutto in compagnia dell’Anticiclone delle Azzorre che sarà responsabile dell’arrivo di un’ottobrata in pieno stile per il nostro Paese, con cieli che in prevalenza risulteranno soleggiati o poco nuvolosi (con qualche annuvolamento in più domenica) e temperature in nuovo aumento su valori anche leggermente sopra alla media del periodo. Le massime torneranno infatti a toccare i +21/+22°C. A seguire, l’inizio della settimana potrebbe risultare uggioso con il ritorno del maltempo, ma trattasi di una previsione da confermare nei prossimi giorni.