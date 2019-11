METEO MILANO – La stabilità ha le ore contate, nuova ondata di MALTEMPO in arrivo, ecco quando

Sole prevalente al nord e a Milano

Le condizioni meteo rimangono ancora stabili per quanto riguarda le regioni settentrionali, alle prese anzi oggi con ulteriori schiarite e cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi (con qualche addensamento in più sulle regioni nord-orientali, alle prese ieri con un’ondata di maltempo). In queste aree tuttavia, malgrado il sole, le temperature rimangono comunque piuttosto fresche grazie all’affluenza di correnti più fredde presenti ad alte quote e ad un corridoio di aria atlantica ancora tutt’altro che chiuso. Anche a Milano, come vedremo, condizioni di stabilità l’hanno fatta da padrone in città insieme a un clima prettamente autunnale.

Meglio al centro-sud, soprattutto dal pomeriggio

Dopo una giornata caratterizzata dall’estremo maltempo come quella di ieri, nella giornata di oggi, si è invece riscontrato sulle regioni centro-meridionali un miglioramento netto delle condizioni meteo apprezzabile soprattutto nel corso di questo pomeriggio. Il cielo infatti si presenta ovunque poco o parzialmente nuvoloso, con qualche sprazzo di cielo sereno e momenti di sole prevalente. Le temperature rimangono piuttosto fresche e tipicamente autunnali.

Previsioni meteo Milano oggi

La giornata odierna di Milano è passata all’insegna della relativa stabilità, con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi, ma clima molto fresco con temperature in media o leggermente al di sotto a causa dell’afflusso di correnti più fredde di origine atlantica ad alte quote. Più precisamente, gli estremi termici giornalieri misurano sulla città meneghina circa +7°C di minima a cui è seguita una massima intorno ai +15°C.