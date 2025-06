Meteo Milano – Lombardia nella morsa del caldo: punte fino a +37°C, ma in arrivo temporali isolati

Condizioni meteo attuali

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano condizioni meteo di stabilità e bel tempo pressoché generali in Italia, Milano compresa come vedremo, ma con qualche isolata eccezione sulle Alpi occidentali, dove si azionano temporali pomeridiani e pertanto in esaurimento entro sera. Le temperature, in questo contesto, si attestano su valori piuttosto elevati sul nostro Paese e finanche i +40°C localmente sulle pianure interne delle regioni centrali tirreniche. Di seguito vediamo le previsioni meteo dettagliate per oggi 30 giugno.

Previsioni meteo Milano oggi

Nella prima metà di giornata di oggi lunedì 30 giugno le condizioni meteo a Milano si manterranno stabili e asciutte, con cieli sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Un peggioramento piuttosto rapido coinvolgerà il capoluogo lombardo (e non solo) nel corso del pomeriggio, quando sarà possibile l’ingresso di qualche rovescio, in esaurimento comunque entro serata in un contesto di cieli che si manterranno perlopiù nuvolosi. Le temperature, infine, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Previsioni meteo per domani 1 luglio

La giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi e caldo già presente in mattinata (+24 °C minime). Tuttavia, nel pomeriggio sono attesi annuvolamenti a tratti intensi, con alta probabilità di temporali forti nelle aree alpine e prealpine . Anche su Milano sono possibili rovesci temporaleschi, seppur isolati, da attenuarsi in serata. Le temperature massime si manterranno elevate intorno a +34/+35 °C, mentre le minime non scenderanno sotto i +24 °C.

Tendenza per il resto della settimana

L’ondata di caldo continuerà a gravare sulla città almeno fino al weekend, con massime che potrebbero salire fino a +36 °C e minime che non scenderanno sotto i +25/26 °C, generando condizioni di notti “tropicali”. A inizio settimana prossima potrebbe arrivare una temporanea attenuazione del caldo, ma siamo ancora alle ipotesi: resta alta la probabilità di giornate afose e stabilità atmosferica.

