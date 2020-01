METEO MILANO – MALTEMPO con temperature in CALO, ma presto un nuovo miglioramento, ecco le previsioni

Perturbazione in affondo sull’Italia, la prima del 2020

Già a partire da ieri sera le prime note di maltempo si sono riscontrate lungo le regioni nordoccidentali, in particolare in Liguria dove le piogge sono comunque risultare anche intense. Nella giornata odierna l’instabilità si è estesa in maniera più diffusa lungo le regioni settentrionali e sul versante tirrenico, con la neve che è caduta e continua a cadere a quote medio-basse e un calo delle temperature (soprattutto dei valori massimi) che ha interessato proprio queste aree. Maltempo che ha interessato anche la città di Milano, come vedremo.

Previsioni meteo Milano oggi

Nel corso della mattinata appena trascorsa la città di Milano si è trovata a commentare un’ondata di maltempo, la prima di questo 2020, che ha contribuito a ripulire un po’ l’aria dallo smog che si era accumulato durante gli ultimi 20 giorni di Anticiclone. Piogge dunque anche intense si sono riversate sul capoluogo lombardo oggi, scaricando al suolo un accumulo di circa una trentina di millimetri. Temperature che si sono quest’oggi abbassate soprattutto per quanto riguarda i valori massimi, previsti non oltre i +7/+8°C.

Domani tempo asciutto nonostante qualche disturbo nuvoloso

Tuttavia Milano potrebbe immediatamente ritrovare le condizioni meteo di stabilità a partire già dalla giornata di domani domenica 19 gennaio quando, nonostante la variabilità che la caratterizzerà fino alla serata, il tempo rimarrà comunque asciutto sul capoluogo lombardo. Non giungono invece novità sul fronte delle temperature, con i valori termici che si stabilizzeranno attorno a quelli odierni con fisiologiche oscillazioni.