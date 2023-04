Meteo Milano – Maltempo in arrivo nel weekend, ecco le previsioni

Condizioni meteo attuali

Salve cari amici del CEntro Meteo Italiano! Alta pressione in progressivo cedimento per l’ingresso di una nuova perturbazione che dalla giornata di domani porterà piogge e maltempo diffuso al nord Italia. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio della Lombardia, con focus su Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo oggi – Per la giornata odierna avremo ancora tempo del tutto asciutto in Lombardia: al mattino i cieli risulteranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi; qualche addensamento più consistente sarà possibile sulle zone alpine. Nessuna variazione prevista per il pomeriggio, mentre in serata assisteremo ad un aumento della nuvolosità su tutti i settori. PREVISIONI METEO GRAFICHE PER LA LOMBARDIA. Le temperature risulteranno stazionarie, comprese tra 13°C e 23°C.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Al mattino avremo cieli poco o irregolarmente nuvolosi; nel corso delle ore pomeridiane sono attese precipitazioni sparse sui settori occidentali della Lombardia, Milano inclusa. In serata si rinnovano condizioni di maltempo solo sui settori Alpini; variabilità asciutta altrove. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi ed un calo nelle massime, comprese tra 15°C e 22°C.

Tendenza meteo per i prossimi giorni

Pieno maltempo nella giornata di Domenica, per l’ingresso di una saccatura depressionaria che porterà precipitazioni insistenti sulle regioni del nord Italia. Tra Domenica e Lunedì le temperature subiranno un notevole calo, con massime fino a 16°C su Milano.

