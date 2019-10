METEO MILANO – Maltempo in arrivo nelle prossime ore. Colpo di scena a fine mese, temperature in picchiata

Tornano le piogge in giornata al nord-ovest

Al centro, al sud e in parte al nord-est Italia procede una tipica Ottobrata con il sole prevalente per l’intera giornata e con le temperature oltre la media anche di 10 gradi durante le ore centrali della giornata. Sulla città di Milano i cieli si presentano irregolarmente nuvolosi nelle prime ore del mattino, tuttavia con precipitazioni assenti anche al pomeriggio. Piogge in arrivo invece dalla serata. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Giornata di bel tempo eccetto al nord-ovest Italia

Le condizioni meteo si mantengono stabili con il sole prevalente e con le temperature oltre la media di riferimento anche di 10°c o più sulle regioni centro-meridionali. Sulle regioni nord-occidentali invece sono in arrivo le prime nubi e con esse anche le prime piogge dal pomeriggio ad iniziare ancora dal Piemonte e Liguria di ponente. Entro la nottata avremo forti piogge su tutto il nord-ovest Italia e Sardegna.

Previsioni meteo Milano

Registrati ancora picchi di temperatura oltre i 30°c al sud, fino a 27°c al centro e nella giornata odierna arriveremo ancora a registrare queste temperature in molte città. Clima autunnale invece sul Piemonte, Lombardia e sulla Liguria dove i cieli si presenteranno spesso nuvolosi e con essi arriveranno anche le piogge. A Milano i cieli saranno in prevalenza nuvolosi e con le piogge in arrivo tra la serata e la nottata. Temperature comprese tra 16 e 20 gradi, venti deboli dai quadranti meridionali.