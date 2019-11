METEO MILANO – MALTEMPO NO STOP, continua la fase perturbata anche nelle prossime ore, i dettagli

Giornata di maltempo al nord, soprattutto settore centro-occidentale

La giornata di oggi è passata all’insegna del maltempo sulle regioni settentrionali, sopratutto sul versante centro-occidentale, grazie all’ennesima incursione atlantica che si è gettata nel Mediterraneo centro-occidentale, con la formazione di un minimo di bassa pressione sul Golfo del Leone. Piogge e acquazzoni si sono riversati sulla Liguria e sul Piemonte, ma anche in Lombardia, soprattutto sulla parte occidentale. Infatti, anche Milano, come vedremo, ha avuto a che fare con l’instabilità quest’oggi.

Meglio quest’oggi sulle regioni tirreniche centrali, con sprazzi di sole

Sia pur dopo una nottata di piogge, le regioni centrali tirreniche commentano nella mattinata e nel pomeriggio odierno una situazione di stabilità, anche se relativa. Le correnti instabili pervadono infatti ancora il nostro Paese, ma senza portare a situazioni di maltempo, o almeno non sulle centrali tirreniche, tormentate fino a questa notte dalle piogge. Torna dunque il sole prevalente su questi settori dopo una lunga fase molto nuvolosa.

Previsioni meteo Milano oggi

Per quanto riguarda la città di Milano, soprattutto la seconda parte della giornata odierna è stata caratterizzata dal maltempo, con piogge e acquazzoni che hanno scaricato al suolo un accumulo di circa 7 millimetri fin ora. Potrebbe però essere un accumulo ancora provvisorio, in quanto entro la mezzanotte sarebbero previste ancora precipitazioni sul capoluogo lombardo. Gli estremi termici giornalieri risultano al ribasso per le massime, che segnano meno di +11°C e piuttosto stabili per le minime intorno ai +9°C.