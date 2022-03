METEO MILANO – Metà MARZO stabile ma con molte NUBI sulla LOMBARDIA. Ecco le PREVISIONI

Tempo ancora stabile ma con qualche addensamento

Buongiorno e buon inizio di settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Osservando l’ultimo scatto satellitare si denota la presenza di nuvolosità compatta sulla Lombardia e su buona parte del centro-nord, grazie alle residue infiltrazioni d’aria umida dai quadranti occidentali. Il tempo per questa settimana risulterà per lo più stabile grazie ad una nuova rimonta anticiclonica. Vediamo le previsioni meteo nel dettaglio!

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo – Al mattino di oggi avremo cieli coperti ma con assenza di precipitazioni su tutto il territorio lombardo; nel corso del pomeriggio la nuvolosità risulterà per lo più irregolare. In serata su Milano si rinnovano condizioni di tempo asciutto; ancora possibile qualche precipitazione a carattere nevoso dai 1200 metri di altitudine. Le temperature subiranno un rialzo sia nei valori minimi che in quelli massimi, comprese tra 5°C e 13°C. I venti soffieranno con intensità debole e direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano per domani

Meteo domani – Anche nella giornata di domani avremo cieli coperti su tutto il territorio e tempo stabile con ancora qualche isolata precipitazione nevosa sulle Alpi. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità risulterà più irregolare ma in un contesto ancora asciutto. Stabilità anche in serata con cieli coperti su tutto il territorio regionale. Temperature previste in ulteriore rialzo specie nei valori massimi, comprese tra 5°C e 15°C. I venti saranno ancora una volta deboli dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Vediamo di seguito cosa aspettarci con il resto della settimana.