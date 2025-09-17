Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Mercoledì 17 Settembre
Meteo Milano – Metà settimana con sole e clima mite, tendenza per i prossimi giorni

di Gabriele Serafini

Mercoledì asciutto con velature e sole; tra sabato e domenica punte fino a 29–30°C, poi possibile calo con rovesci.

Previsioni meteo Milano.

Meteo Milano, la situazione

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione in espansione sul Mediterraneo garantisce condizioni in gran parte stabili sulla Lombardia; un flusso più instabile scorre lontano a nordest dell’Italia. Sul capoluogo lombardo prevalgono cieli poco nuvolosi o velati e ventilazione debole a regime di brezza. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano

Meteo Milano martedì 16 settembre

Mattino con nubi basse/velature e schiarite via via più ampie nel corso del giorno; tempo asciutto. Temperature: minime intorno a 15°C, massime prossime a 26°C. Venti deboli.. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli.

Meteo Milano domani 18 settembre

Anche la giornata di domani vedrà condizioni meteo stabili sulla Lombardia. Al mattino attesi molti addensamenti bassi e anche compatti sui settori di pianura, Milano inclusa, ma senza fenomeni di rilievo associati, sereno o poco nuvoloso altrove. Ampie schiarite in arrivo entro il pomeriggio con cieli per lo più soleggiati, con al più il transito di qualche velatura. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in lieve calo nei valori massimi su Milano e comprese tra i +19/+20°C della notte ed i +24/+25°C del  pomeriggio.

Estate settembrina in arrivo

Scenario stabile e più caldo: giovedì ampi spazi soleggiati e ~26°C; venerdì in aumento verso ~29°C; sabato picco tardo-estivo fino a ~30°C; domenica ancora mite con ~29°C e qualche nube di passaggio. Notti generalmente comprese tra 15–18°C.

Gabriele Serafini

Tecnico Meteorologo certificato secondo lo schema WMO ed iscritto all'Associazione Meteo Professionisti (AMPRO); fondatore di Meteo Lazio nel 2014, realtà che vanta una rete di stazioni meteo private. Fornisce dati meteo e bollettini per svariate sedi di Protezione Civile nel Lazio.

