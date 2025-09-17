Meteo Milano – Metà settimana con sole e clima mite, tendenza per i prossimi giorni

Meteo Milano, la situazione

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione in espansione sul Mediterraneo garantisce condizioni in gran parte stabili sulla Lombardia; un flusso più instabile scorre lontano a nordest dell’Italia. Sul capoluogo lombardo prevalgono cieli poco nuvolosi o velati e ventilazione debole a regime di brezza. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano martedì 16 settembre

Mattino con nubi basse/velature e schiarite via via più ampie nel corso del giorno; tempo asciutto. Temperature: minime intorno a 15°C, massime prossime a 26°C. Venti deboli.. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli.

Meteo Milano domani 18 settembre

Anche la giornata di domani vedrà condizioni meteo stabili sulla Lombardia. Al mattino attesi molti addensamenti bassi e anche compatti sui settori di pianura, Milano inclusa, ma senza fenomeni di rilievo associati, sereno o poco nuvoloso altrove. Ampie schiarite in arrivo entro il pomeriggio con cieli per lo più soleggiati, con al più il transito di qualche velatura. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in lieve calo nei valori massimi su Milano e comprese tra i +19/+20°C della notte ed i +24/+25°C del pomeriggio.

Estate settembrina in arrivo

Scenario stabile e più caldo: giovedì ampi spazi soleggiati e ~26°C; venerdì in aumento verso ~29°C; sabato picco tardo-estivo fino a ~30°C; domenica ancora mite con ~29°C e qualche nube di passaggio. Notti generalmente comprese tra 15–18°C.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.