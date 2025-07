Meteo Milano – Nuovo peggioramento per l’inizio di agosto con piogge e temporali e clima ancora fresco

Meteo Milano, la situazione

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Penisola Italiana a metà tra due figure bariche, alta pressione con massimi in Atlantico e distesa anche sui settori occidentale del continente ed una circolazione depressionaria in movimento sull’Europa centro-orientale. Correnti fresche nord-occidentali continuano a scorrere sul Mediterraneo garantendo un clima gradevole in un contesto stabile, con cieli per lo più soleggiati in Italia salvo qualche acquazzone pomeridiano su Alpi e Appennino. Ma un nuovo peggioramento è alle porte. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – La giornata odierna sarà piuttosto stabile sulla Lombardia. Al mattino avremo infatti prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Al pomeriggio qualche acquazzone su Alpi e Prealpi, ancora soleggiato sul resto della Lombardia. In serata nuvolosità in movimento verso le pianure ma con scarsa probabilità di precipitazioni associate. Possibili piogge nella notte. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in lieve aumento specie nei valori massimi e comprese su Milano tra i +19/+20°C della notte ed i +27/+29°C del pomeriggio.

Meteo Milano domani venerdì 1 agosto

Torna l’instabilità domani sulla Lombardia. Al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la regione con associate piogge ed acquazzoni sparsi. Al pomeriggio migliora sulla Pianura Padana con ampie schiarite, Milano compresa, instabilità su Alpi e Prealpi con piogge e temporali da isolati a sparsi. Tra la serata e la notte nuovo aumento della nuvolosità con piogge sparse su tutta la Lombardia. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni. Temperature in lieve aumento nei valori minimi ed in lieve calo in quelli massimi e comprese su Milano tra i +21/+22°C della notte ed i +26/+28°C del pomeriggio.

Tendenza meteo sulla Lombardia

Ancora instabilità in Lombardia nella giornata di sabato, specie nella prima parte di giornata, con piogge ed acquazzoni sparsi e locali temporali. Migliora nella giornata di domenica anche se non è ancora escluso qualche isolato piovasco. Weekend con clima ancora fresco grazie ad un nuovo calo termico. Prossima settimana con l’alta pressione che dovrebbe tornare a farsi più invadente, con temperature ancora nella media nella prima parte di settimana e caldo in aumento nella sua seconda parte. Per maggiori dettagli vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.

