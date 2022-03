METEO MILANO – Nuvoloso ma per lo più asciutto, schiarite e CALO TERMICO nel WEEKEND. Ecco le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Salve e buon giovedì cari amici del Centro Meteo Italiano! Alta pressione ancora presente sul Mediterraneo centrale, ma con depressione che dal Nord Africa si avvicina da sud-ovest ed un nucleo di aria fredda si avvicina da est e che andranno ad influenzare le condizioni meteo nel weekend sulla Penisola Italiana. Tempo quindi ancora stabile in Italia con temperature che subiranno nella giornata odierna un ulteriore aumento, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare. Da domani inizierà un blando peggioramento, con flessione delle temperature e instabilità specie sulle regioni del Sud e sulle Isole Maggiori. Vediamo allora le previsioni meteo in maggiore dettagli per Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo Milano – Giornata per lo più stabile quella odierna su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo cieli nuvolosi su tutta la regione e con visibilità che localmente potrà risultare ridotta a causa della presenza di nuvolosità bassa, ma con tempo che sarà per lo più asciutto salvo dei possibili deboli fenomeni isolati sui settori prealpini. Al pomeriggio continueremo ad avere molta nuvolosità in transito su tutta la Lombardia, ancora senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la regione. Locali fenomeni possibili nella notte sui settori alpini e prealpini della Lombardia orientale. Temperature stabili o in lieve aumento nei valori minimi e in lieve calo nei valori massimi, comprese su Milano tra 10°C e 15°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Nella giornata di domani su Milano e la Lombardia le condizioni meteo potranno risultare a tratti instabili. Al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la regione con maggiori addensamenti su Alpi e Prealpi, dove avremo delle precipitazioni sparse che potranno interessare anche i settori adiacenti e con neve a quota di montagna. Più asciutto in Pianura Padana. Al pomeriggio ancora fenomeni sui settori settentrionali della Lombardia, asciutto su Milano e sul resto della regione ma con cieli ancora nuvolosi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su gran parte della regione con cieli irregolarmente nuvolosi, mentre le precipitazioni continueranno ad insistere su Alpi e Prealpi, con quota neve in calo fin verso i 1100-1300 metri. Le temperature sono previste in diminuzione, specie nei valori massimi e su Milano saranno comprese tra 9°C e 11°C. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il fine settimana.