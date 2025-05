Meteo Milano – Oggi nubi di passaggio, domani tornano le piogge

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Campo barico sul Mediterraneo mediamente livellato attorno ai 1020 hPa riesce ancora a garantire stabilità sull’Italia. Weekend al via quindi mediamente stabile e con temperature dal sapore estivo, ma da domenica è atteso un graduale peggioramento sull’Italia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – Al mattino attese nubi medio-alte di passaggio su tutta la regione e sul capoluogo, ma con tempo asciutto. Nel corso del pomeriggio situazione meteo invariata sui settori di pianura e su Milano con tempo asciutto, mentre qualche acquazzone o temporale potrà prendere forma su Alpi e Prealpi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni e comprese su Milano tra i +15/+16°C della notte nel centro città ed i +24/+26°C del primo pomeriggio.

Previsioni meteo domenica 4 maggio

Giornata di domenica con deciso aumento della nuvolosità nel corso mattino, ma con assenza di fenomeni. Nel corso del pomeriggio e delle ore serali attesi addensamenti più compatti su tutta la Lombardia con qualche debole pioggia in arrivo anche su Milano. Maltempo nottetempo sull’alta Lombardia con rischio forti temporali. Temperature in aumento nei valori minimi, in calo le massime su Milano e comprese tra i +16/+18°C della notte ed i +21/+22°C del pomeriggio.

Prossima settimana tornano piogge e temporali anche intensi

Saccatura oceanica che ed avvio di settimana farà il suo ingresso sul Mediterraneo centrale. Atteso un peggioramento del tempo sulla Lombardia con le giornate caratterizzate da instabilità irregolare con possibili acquazzoni e temporali anche su Milano. I fenomeni nella giornata di lunedì potranno assumere carattere di forte intensità. Atteso un brusco calo delle temperature, specie nei valori massimi.

