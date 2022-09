METEO MILANO – Oggi residui disturbi sulla Lombardia, da domani più stabile

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della Lombardia. Condizioni meteorologiche ancora incerte sulle regioni centro-settentrionali, influenzate ancora da correnti umide in quota con nubi di passaggio ed instabilità sparsa. Meteo tuttavia più stabile al nord da domani con caldo estivo atteso per l’avvio della prossima settimana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano: oggi residui disturbi, domani più stabile

Giornata di sabato al via con nubi sparse sulla Lombardia, specie sui settori centro-settentrionali dove non è escluso qualche locale quanto breve acquazzone. Nel corso delle ore pomeridiane instabilità in aumento su Alpi e Prealpi con probabili acquazzoni e temporali sparsi in parziale estensione anche al bergamasco. Generale miglioramento dalla sera con fenomeni in esaurimento. Tempo mediamente asciutto su Milano. Domenica con tendenza al generale miglioramento; attesa una giornata asciutta su gran parte della Lombardia, con ampie schiarite su Milano. Per ulteriori dettagli, consulta il meteo Milano. Temperature con lievi variazioni e comprese tra i +22°C della notte ed i +30°C del pomeriggio.

Avvio di settimana più stabile, poi tornano i temporali

L’avvio della prossima settimana risulterà più stabile sulla Lombardia, seppur con nubi sparse nella giornata di lunedì, grazie ad un momentaneo aumento del campo barico. Da mercoledì potrebbe concretizzarsi un nuovo peggioramento, con nuovi acquazzoni e temporali che già dalla notte potrebbero interessare anche il capoluogo. Settimana che proseguirà dinamica, alternando fasi asciutte a passaggi instabili.

Temperature con lievi variazioni, ma al di sopra alle medie del periodo

Le temperature si manterranno al di sopra dei valori medi del periodo nel corso dei prossimi giorni, con qualche lieve variazione. I valori minimi notturni si manterranno infatti prossimi ai +21/+22°C, mentre quelli diurni raggiungeranno la soglia dei +30°C ad inizio settimana; tali valori risulteranno di circa 3-4°C al di sopra delle medie del periodo, ma con possibile calo da mercoledì per via di una fase più perturbata.





