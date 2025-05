Meteo Milano – Peggioramento in arrivo dalla sera, poi torna il sole a fine mese

Meteo Milano, la situazione

Buon lunedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’alta pressione delle Azzorre è ben posizionata tra il Mediterraneo centro-occidentale e l’Europa occidentale, garantendo condizioni in prevalenza stabili anche al Nord Italia. Tuttavia, un flusso più umido in quota in arrivo dalla Francia porterà un peggioramento del tempo tra la sera e la notte, soprattutto sui settori centro-orientali della Lombardia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – Tempo stabile su Milano e sulla Lombardia al mattino, con cieli sereni o al più velati. Nel corso del pomeriggio ancora tempo asciutto in pianura con nuvolosità in aumento da ovest, mentre qualche rovescio potrà interessare i settori alpini e prealpini. In serata e nella notte atteso il peggioramento con piogge e temporali sparsi in estensione anche a Milano e alle pianure centrali ed orientali della regione. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in aumento con minime attese tra i +15/+16°C e massime tra i +25/+26°C.

Previsioni meteo Milano martedì 27 maggio

Meteo domani – Giornata inizialmente nuvolosa su Milano e Lombardia con residui rovesci o temporali nelle prime ore del giorno. Maggiore stabilità è attesa a partire dal tardo mattino con ampie schiarite soprattutto sulle pianure. Al pomeriggio instabilità a tratti sui rilievi alpini e prealpini con possibili acquazzoni isolati, asciutto su Milano. In serata tempo stabile. Temperature in lieve calo nei valori massimi e comprese tra i +16/+17°C della notte e i +23/+24°C del pomeriggio.

Prossimi giorni con clima più stabile ma ancora locali disturbi

Nel prosieguo della settimana la Lombardia sarà interessata da un promontorio anticiclonico in espansione da ovest, con condizioni meteo nel complesso stabili, ma non del tutto esenti da locali fenomeni pomeridiani sui rilievi. Sulle pianure, incluso il capoluogo lombardo, il tempo risulterà più soleggiato e asciutto, con temperature in graduale rialzo fino a sfiorare i +28°C tra giovedì e venerdì.

Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Milano stabile con sole fino ad inizio settimana, poi rapido peggioramento tra lunedì sera e martedì notte con piogge e temporali su parte della Lombardia.