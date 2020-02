METEO MILANO – peggioramento previsto tra Giovedì e il giorno di San Valentino, ecco tutti i dettagli

METEO MILANO – Sole e clima primaverile nella giornata odierna, qualche disturbo in arrivo nei prossimi giorni

Cieli per lo più sereni o poco nuvolosi in Italia nella giornata odierna e precipitazioni scarse o assenti. Anche la città di Milano vive una giornata di bel tempo e clima primaverile con le temperature ben oltre la climatologia di riferimento sia di notte che soprattutto nelle ore centrali della giornata. Condizioni meteo attese quindi stabili e per gran parte della settimana in corso con il campo anticiclonico sempre più vicino. Nella giornata di domani assisteremo a ulteriori schiarite e con le temperature di nuovo primaverili.

PER TUTTI I DETTAGLI RELATIVI ALLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo per le prossime 24 ore

Mattinata all’insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali d’Italia con cieli sereni o poco nuvolosi sulle Alpi, irregolarmente nuvolosi o nuvolosi per nubi ai bassi strati sulla pianura Padana e sulla Liguria, tuttavia senza precipitazioni associate. Tempo stabile anche al pomeriggio e in serata. Cieli poco o irregolarmente nuvolosi anche sulle regioni del centro Italia e tempo stabile fin dal mattino. Situazione invariata poi al pomeriggio e in serata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni. Variabilità a tratti perturbata sui settori tirrenici di Campania e Calabria, bel tempo e sole prevalente altrove con qualche nube in transito alternata ad ampie schiarite. Temperature in calo sia nei valori minimi che nei valori massimi.

Meteo: maltempo in arrivo in Italia per San Valentino

Con questo scenario meteo in Europa come descritto precedentemente, il clima in Italia risulta già primaverile e con il sole alternato con qualche nube in transito. Tuttavia una maggiore ondulazione del flusso atlantico dovrebbe portare una rapida perturbazione sul Mediterraneo Centrale a ridosso del San Valentino con un peggioramento delle condizioni meteo anche in Italia. Si tratterebbe comunque di una rapida fase di maltempo con fenomeni più intensi sul Nord Est e sul medio e basso Adriatico; la neve cadrà a quote medio-basse sulle Alpi e sull’Appennino centro settentrionale.