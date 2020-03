METEO MILANO – Primavera in città con le temperature in aumento, qualche disturbo in arrivo per il weekend, ecco i dettagli

Anticiclone in Italia e clima primaverile

Si apre una fase meteo più primaverile in tutta Italia rispetto i giorni scorsi in cui abbiamo ricevuto diverse ondate di maltempo con piogge e nevicate sia sulle Alpi che in Appennino e fino a quote non troppo alte. L’Anticiclone delle Azzorre sembra convinto ad espandersi sul bacino del Mediterraneo e con esso il bel tempo e il clima primaverile, anche sulla città di Milano come vedremo più avanti come del resto in tutte le altre principali città d’Italia. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Milano: temperature in sensibile aumento durante le ore centrali della giornata

L’ Anticiclone dominerà lo scenario meteo in Italia nella settimana in corso con sole e clima mite. L’innalzamento delle temperature non si limiterà ad oggi, ma proseguirà per i prossimi giorni quando avremo modo di superare i 20°c in diverse città del Paese tra le quali anche quella di Milano. Non si escludono picchi fino a 25°c sulle isole maggiori, Calabria, Campania, Abruzzo, Marche, Umbria, Lazio e Toscana.

Situazione sinottica in Europa

Una goccia d’aria fredda si muove sul Mediterraneo centrale, con un minimo di pressione al suolo intorno a 1010 hPa, e porta condizioni di tempo instabile sui Balcani e nord Africa. Anticiclone delle Azzorre in rimonta dalla sua sede naturale verso la Penisola Iberica con valori massimi di pressione al suolo intorno a 1025 hPa. Vaste e profonde circolazioni depressionarie seguitano a transitare alle alte latitudini con valori minimi di pressione al suolo fino a 980 hPa sull’Islanda.