METEO MILANO – Rapidi acquazzoni in queste ore, novità in arrivo dal prossimo weekend ecco i dettagli

Il maltempo investe principalmente il centro-sud Italia

Con la fine della stagione invernale il Vortice Polare subisce un fisiologico rallentamento e di conseguenza la grande masse di aria fredda in prossimità del Polo derivante dalla stagione invernale potrebbe essere dissipata verso le latitudini inferiori. Questo è proprio quello che sta succedendo in Europa con gli effetti che si avvertono anche in Italia dove le temperature sono crollate anche di più rispetto che nel pieno della stagione invernale.

Previsioni meteo Italia

Un inizio di primavera caratterizzato dal gelo e dalla neve, in Italia sono arrivate le tanto annunciate correnti russe piuttosto fredde. Un secondo impulso di maltempo sta risalendo lo stivale e con esso arrivano precipitazioni nevose anche di forte intensità in queste ore nei settori appenninici meridionali e fino a quote molto basse. Maltempo in arrivo anche al centro dalla serata odierna, attenzione poi dal prossimo weekend con un nuovo impulso di maltempo, stavolta di matrice Polare

Inverno all’arrembaggio in Italia

La prima passata nevosa colpisce principalmente Marche, Umbria e Abruzzo con la neve fino in pianura nelle ultime 24 ore. Imbiancate alcune città tra le quali Foligno, Spoleto, Perugia, Gubbio, Ascoli Piceno, Macerata, L’Aquila. Nevica anche a Cosenza in queste ore, nelle prossime ore attesi fiocchi a Potenza, Avellino, Benevento, Campobasso e Calitri. Per il medio e lungo termine aumenta la probabilità di una nuova fase invernale per la nostra penisola ma questa volta specialmente sulle regioni settentrionali.