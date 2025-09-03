Meteo Milano – Settembre riparte col sole: Lombardia oggi tra velature e clima estivo

Meteo Milano, la situazione

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo l’instabilità che ha interessato la Lombardia nelle scorse ore, la situazione sinottica vede ora il rinforzo di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale. Le condizioni meteo tornano dunque stabili e soleggiate anche su Milano, con clima tipicamente estivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – A Milano la giornata del 3 settembre si apre con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche velatura potrà transitare nel corso della mattinata e del pomeriggio senza fenomeni associati. Le temperature minime si attestano sui 16 °C, mentre le massime raggiungeranno i 28 °C, garantendo un clima gradevole e pienamente estivo. Venti deboli di direzione variabile e assenza di allerte meteo.Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli.

Meteo Milano giovedì 4 settembre

Per la giornata di domani si rinnovano condizioni di tempo stabile sulla Lombardia. Al mattino possibile la presenza di foschie o nubi basse sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Il resto della giornata trascorrerà con ampio soleggiamento e clima caldo: attese temperature minime sui 18–19 °C e massime fino a 28–29 °C su Milano.

Tendenza meteo per la settimana

Nel corso dei prossimi giorni l’alta pressione continuerà a dominare, garantendo tempo asciutto e prevalentemente soleggiato. Le massime su Milano si manterranno tra i 28 e i 30 °C, con condizioni pienamente estive ma senza eccessi di calore. Solo tra domenica e l’inizio della prossima settimana i modelli intravedono un possibile aumento dell’instabilità, con isolati rovesci sui settori alpini e prealpini.

