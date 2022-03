METEO MILANO – Settimana PRIMAVERILE sulla LOMBARDIA, con TEMPERATURE in rialzo; le PREVISIONI

Condizioni meteo in Italia e a Milano

Buon inizio di settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Una saccatura d’aria continentale si allontana progressivamente dall’Italia meridionale lasciando spazio all’espansione di un campo d’alta pressione centrato sui paesi Baltici che raggiunge massimi al suolo di 1040 hPa. Nel corso della settimana corrente avremo tempo pienamente stabile e temperature in progressivo aumento specialmente verso il fine settimana. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo – Al mattino avremo ampi spazi di sereno su tutta la Lombardia, così come nel corso delle ore pomeridiane. In serata non sono previste variazioni di rilievo con assenza totale di nuvolosità. Le temperature risulteranno in lieve calo nelle minime e in aumento nelle massime, comprese tra 8°C e 13°C. I venti risulteranno deboli di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo Milano – Per la giornata di domani, martedì 22 marzo non sono previste variazioni di rilievo con tanto sole nel corso delle ore diurne e cieli sereni su tutta la Lombardia nelle ore notturne. Le temperature risulteranno in calo nelle minime e in aumento nelle massime, comprese su Milano tra 3°C e 15°C. I venti soffieranno dai quadranti orientali con intensità debole. Vediamo a seguire la tendenza.