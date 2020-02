METEO MILANO – Bel tempo ma con temperature MINIME in CROLLO, la TENDENZA per i giorni a seguire

METEO MILANO – Temperature in rapido calo nei valori minimi, aria più pulita in città

Sulla città di Milano in queste ore si respira aria decisamente più pulita grazie alle condizioni meteo decisamente cambiate rispetto ai giorni scorsi. Correnti da nord spirano moderate o sostenute sul capoluogo lombardo pur mantenendo le temperature massime al di sopra della media stagionale. In città vengono infatti rilevati circa +12°C in questo momento. Per quanto riguarda invece le temperature minime, esse subiranno un generale calo a partire da domani con la possibilità di gelate notturne nelle aree periferiche della città. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Neve a quote basse sulle regioni meridionali

Fiocchi di neve attesi ancora sulle regioni meridionali e sul medio versante adriatico nelle prossime ore e fino a 200 metri. Il picco del freddo, secondo i principali modelli, è atteso per la giornata di giovedì. Il mese di Febbraio iniziato con il clima primaverile in tutta Italia dove la colonnina di mercurio ha superato addirittura i 20°c in diverse città procede ora con il clima invernale. Sull’Italia le correnti meridionali vengono rimpiazzate da quelle settentrionali, di conseguenza le temperature si prevedono in ulteriore calo e in rientro nella media invernale. Correnti di Bora faranno calare sensibilmente le temperature sia sulle Alpi che in Appennino consentendo così alla neve di tornare a cadere fino a quote collinari dopo un lungo periodo di secca, specie in Appennino.

Previsioni meteo prossime 24 ore

Nubi innocue in transito al primo mattino al nord Italia ma con tempo asciutto, ampie schiarite nel corso della giornata con nuvolosità in aumento nelle ore serali sulla Liguria. Bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni centrali, nuvolosità in aumento sulla Toscana nella seconda parte di giornata ma senza fenomeni. Residue precipitazioni al mattino su Sicilia settentrionale e Calabria ionica, neve sulla Sila fin verso i 300 metri. Tempo asciutto sui rimanenti settori con schiarite prevalenti. Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.