Meteo Milano – sole e caldo in aumento per il ponte del 1 maggio, possibili 30°C nel weekend

Meteo Milano, la situazione

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’alta pressione si consolida sull’Italia centro-settentrionale portando condizioni di tempo stabile anche in Lombardia. Tuttavia, l’afflusso di aria più fresca in quota da est continua a favorire la formazione di locali temporali pomeridiani sui rilievi alpini. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi – mercoledì 30 aprile

La giornata odierna su Milano sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulle Alpi con possibilità di qualche breve rovescio o temporale sui rilievi, ma con tempo asciutto e soleggiato su Milano. In serata e nella notte cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature in ulteriore rialzo con valori compresi tra i +15/+16°C della notte e i +26/+27°C nel primo pomeriggio. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli.

Previsioni meteo Milano domani – giovedì 1 maggio

Meteo domani – Anche la giornata della Festa dei Lavoratori si presenterà stabile su Milano grazie all’influenza dell’anticiclone. Sole prevalente fin dal mattino, con solo qualche velatura o nube di passaggio sulle zone alpine e prealpine nel pomeriggio. Nessun fenomeno rilevante atteso. In serata tempo stabile con cieli sereni. Temperature in ulteriore aumento e comprese tra i +16/+17°C della notte e i +27/+28°C del pomeriggio.

Weekend con tempo stabile e caldo, ma attenzione a domenica

Venerdì e sabato saranno due giornate pienamente primaverili, con condizioni meteo stabili e soleggiate su Milano e gran parte della Lombardia. Le temperature continueranno a salire, con valori massimi che in pianura potranno toccare i +28/+29°C. Un possibile peggioramento è atteso da domenica 4 maggio per l’ingresso di una saccatura atlantica che potrebbe portare rovesci o temporali, ma la tendenza è ancora da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Milano nel complesso stabile fino ad avvio di maggio con temperature in deciso aumento.