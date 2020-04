METEO MILANO – SOLE e clima tipicamente PRIMAVERILE per il 25 APRILE 2020, ecco tutti i dettagli

Meteo: torna il bel tempo al nord Italia

La perturbazione sul Mediterraneo molla in parte la presa sull’Italia dopo un tre giorni di cieli nuvolosi o molto nuvolosi e piogge diffuse. Ora le precipitazioni le troviamo soltanto sulle regioni più meridionali del Paese mentre al nord splende il sole. Anche sulla città di Milano pertanto i cieli si presentano sereni in queste ore e le condizioni meteo per oggi e per i prossimi giorni si manterranno stabili con precipitazioni assenti. Clima man mano più mite dopo il calo delle ultime ore, previste temperature fino a 25°c durante la giornata di domani. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Milano: sole e temperature fino a 25 gradi

Nubi irregolari in transito al sud e qualche precipitazione isolata non esclusa anche nella giornata di domani tra la Calabria e la Sicilia. Gran sole invece sia al centro che al nord Italia con le temperature che tenderanno ad aumentare progressivamente. Farà ancora fresco al primo mattino con i cieli sereni, fino a 25°c per domani sulle regioni nord-occidentali. Tuttavia nel fine settimana non mancherà qualche disturbo specie nella giornata di domenica in cui si attende un generale aumento delle nubi e dell’attività temporalesca sulle Isole Maggiori e sui rilievi alpini e appenninici.

Previsioni meteo 25 Aprile 2020

Si apre una fase meteo migliore rispetto ai giorni scorsi quando le piogge hanno interessato tutto il Paese e per più giorni consecutivi. Sole e temperature in aumento da ora come ci indica anche la foto di copertina dell’editoriale in questione, anche a Milano il weekend del 25 Aprile si presenterà stabile e gradevole con le temperature fino a 25°c. Per Sabato 25 Aprile non mancheranno locali disturbi specie sui rilievi alpini e appenninici. Le temperature subiranno un ulteriore incremento fino a riportarsi sui valori in media o anche leggermente al di sopra al Nord.