METEO MILANO – Sole in queste prime ore del mattino, quando torneranno le piogge e i temporali?

Meteo Milano: sole e clima ideale in queste ore

La fase 2.2 per l’emergenza da covid-19 inizia oggi con la riapertura di molte attività in tutta Italia dove le condizioni meteo risultano tipicamente primaverili. Sole e temperature gradevoli al nord e soprattutto a Milano durante queste ore, nubi a tratti anche compatte al centro-sud e piogge in arrivo. Temperature oltre i 20°c sulla città di Milano durante le ore centrali della giornata di oggi e precipitazioni assenti, ma come saranno le previsioni meteo per i prossimi giorni? Torneranno le piogge e i temporali che hanno caratterizzato tutta la scorsa settimana? PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo per la giornata di domani

Tempo diffusamente instabile al pomeriggio al nord Italia con temporali localmente intensi su Trentino, alta Lombardia e Romagna. Attenuazione dei fenomeni in serata ma con piogge al Nord Est. Seconda parte di giornata caratterizzata da condizioni di generale maltempo anche al centro Italia con temporali più intensi sui rilievi in estensione ai settori costieri nel tardo pomeriggio e in serata. Instabile su Molise e Sardegna con piogge e temporali sparsi, tempo più asciutto altrove salvo locali acquazzoni sulle zone interne di Calabria, Campania e Basilicata. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

Meteo Italia: previsioni meteo per i prossimi giorni

L’anticiclone di natura africana grande protagonista nei giorni scorsi sulle regioni centro-meridionali subisce la spinta di una circolazione di bassa pressione di natura atlantica attualmente sul bacino del Mediterraneo occidentale. Piogge e temporali non più soltanto sulle regioni settentrionali come nei giorni scorsi ma anche su quelle centrali e meridionali tra oggi e la giornata di Giovedì. La fase 2.2 di emergenza da covid-19 pertanto potrebbe vedere condizioni meteo tipicamente primaverili con giornate caratterizzate da schiarite e rapidi temporali convettivi al pomeriggio o serata.