METEO MILANO: sole prevalente nei prossimi giorni, afa in aumento

Sole prevalente e caldo, torna l’estate in Lombardia

Dopo una serie di perturbazioni che hanno portato maltempo e fresco sull’Italia, per questa settimana sarà l’estate la grande protagonista su tutto il nostro Paese. Grazie all’anticiclone delle Azzorre, a cui si è andata a sommare una componente africana, sole e tempo stabile hanno ripreso il sopravvento all’inizio di questa settimana, con solo qualche nube in transito. Anche su Milano non sono attesi fenomeni di rilievo nelle prossime ore e nei prossimi giorni, con questo anticiclone che proteggerà tutta la Lombardia. Il sole sarà prevalente nelle ore diurne eccetto qualche innocuo addensamento nella mattinata di domani, martedì 23 luglio, mentre nelle ore serali i cieli si presenteranno sereni.

Temperature in aumento ma anche afa nuovamente protagonista

Abbiamo detto di come l’anticiclone sarà caratterizzato anche da una componente africana nei prossimi giorni, con dunque temperature in aumento su Milano e su tutta Italia. Attenzione però che il caldo non sarà l’unico lato della medaglia, perché l’afa è sempre in agguato specie al Centro Nord: in questa settimana, il disagio dovuto al caldo sarà amplificato dagli alti tassi di umidità, con appunto afa e caldo che caratterizzeranno le giornate anche su Milano.

Milano nella morsa di caldo e afa nei prossimi giorni

L’estate quindi metterà in mostra il suo lato più antipatico, con il sole e il caldo che saranno accompagnati dall’afa soprattutto sulle regioni centro settentrionali. In particolare a Milano, domani e dopodomani le temperature saliranno fino a toccare i +34°C, non scendendo poi sotto i +24/25°C di notte. Non solo, perchè l’indice humidex, come potete vedere qui dall’immagine, sarà pari a 38 su tutta la Pianura Padana, aumentando quindi il disagio dovuto al caldo sia a Milano che su tutta la Lombardia.